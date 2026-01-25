Martial Godo gjorde två mål för Strasbourg i segern mot Lille

Strasbourg segrade – 4–1 mot Lille

Strasbourgs Martial Godo tvåmålsskytt

Julio Enciso avgjorde för Strasbourg

Strasbourg vann mötet med Lille borta med 4–1 (2–0) på söndagen i Ligue 1 herr.

Martial Godo gjorde två mål för Strasbourg

Joaquin Panichelli gjorde 1–0 till gästande Strasbourg i 25:e minuten. Laget gjorde 0–2 i 26:e minuten när Julio Enciso slog till.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Martial Godo och ökade ledningen för Strasbourg. I 72:a minuten ökade Martial Godo ledningen ytterligare på pass av Julio Enciso. Reduceringen till 1–4 kom på tilläggstid när Matias Fernandez-Pardo slog till och gjorde mål för Lille. Men mer än så orkade Lille inte med.

Det här betyder att Lille är kvar på femte plats och Strasbourg stannar på sjunde plats, i serien.

När lagen senast möttes vann Strasbourg med 2–0.

I nästa match, söndag 1 februari möter Lille Lyon borta på Groupama Stadium 15.00 medan Strasbourg spelar hemma mot PSG 20.45.

Lille–Strasbourg 1–4 (0–2)

Ligue 1 herr, Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Mål: 0–1 (25) Joaquin Panichelli, 0–2 (26) Julio Enciso, 0–3 (58) Martial Godo, 0–4 (72) Martial Godo (Julio Enciso), 1–4 (90) Matias Fernandez-Pardo.

Varningar, Lille: Ayyoub Bouaddi, Romain Perraud. Strasbourg: Guela Doue, Samir El Mourabet.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lille: 2-0-3

Strasbourg: 2-2-1

Nästa match:

Lille: Olympique Lyon, borta, 1 februari 15.00

Strasbourg: Paris Saint-Germain, hemma, 1 februari 20.45