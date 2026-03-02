Martin Satriano matchhjälte för Getafe borta mot Real Madrid

Getafe-seger med 1–0 mot Real Madrid

Martin Satriano avgjorde för Getafe

Andra förlusten i följd för Real Madrid

Matchens enda mål kom i första halvleken genom Martin Satriano när Getafe vann i La Liga med 1–0 (1–0) mot Real Madrid på bortaplan.

Inför matchen hade Getafe åtta raka förluster mot Real Madrid.

Getafe höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.

Real Madrid–Getafe – mål för mål

Real Madrid har tre vinster och två förluster och 9–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Getafe har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 5–2 i målskillnad.

Getafe ligger på elfte plats i tabellen efter matchen medan Real Madrid är på andra plats. Ett fint lyft i tabellen för Getafe som så sent som den 7 februari låg på 17:e plats.

Lagens första möte för säsongen vann Real Madrid med 1–0.

I nästa omgång har Real Madrid Celta Vigo borta på Abanca Balaidos, fredag 6 mars 21.00. Getafe spelar hemma mot Real Betis söndag 8 mars 16.15.

Real Madrid–Getafe 0–1 (0–1)

La Liga, Estadio Bernabeu

Mål: 0–1 (39) Martin Satriano.

Varningar, Real Madrid: Vinicius Junior, Aurelien Tchouameni, Dean Huijsen, Alvaro Carreras. Getafe: Mauro Arambarri, Diego Rico, Adrian Liso, Kiko, Martin Satriano.

Utvisningar, Real Madrid: Franco Mastantuono.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Madrid: 3-0-2

Getafe: 3-1-1

Nästa match:

Real Madrid: Celta Vigo, borta, 6 mars 21.00

Getafe: Real Betis, hemma, 8 mars 16.15