Martins och Schettine heta när Moreirense slog Casa Pia

Moreirense vann med 2–1 mot Casa Pia

Bernardo Martins matchvinnare för Moreirense

Jeremy Livolant gjorde målet för Casa Pia

Ett måls övervikt avgjorde en resultatmässigt jämn match för Moreirense, som vann hemma mot Casa Pia med 2–1 (1–1) i Primeira Liga herr på lördagen. Bernardo Martins blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 70 minuter.

Därmed har Moreirense fyra raka segrar på hemmaplan.

Nacional nästa för Moreirense

Casa Pia tog en tidig ledning. Jeremy Livolant slog till framspelad av Abdu Conte, redan i sjunde minuten.

Moreirense kvitterade till 1–1 tidigt i matchen, genom Guilherme Schettine, i 14:e minuten. Målet var Guilherme Schettines femte i Primeira Liga herr.

Moreirense gjorde också 2–1 i 70:e minuten när Bernardo Martins hittade rätt. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Moreirenses tredje uddamålsseger den här säsongen.

Lagen möts igen 1 mars.

I nästa omgång har Moreirense Nacional borta på Estádio da Madeira, lördag 4 oktober 16.30. Casa Pia spelar hemma mot Estoril fredag 3 oktober 21.15.

Moreirense–Casa Pia 2–1 (1–1)

Primeira Liga herr, Parque Joaquim de Almeida Freitas

Mål: 0–1 (7) Jeremy Livolant (Abdu Conte), 1–1 (14) Guilherme Schettine, 2–1 (70) Bernardo Martins.

Varningar, Moreirense: Marcelo, Bernardo Martins, Guilherme Schettine, Kiko, Alan. Casa Pia: Gaizka Larrazabal, Fahem Benaissa-Yahia, Sebastian Perez, David Sousa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Moreirense: 3-0-2

Casa Pia: 1-1-3

Nästa match:

Moreirense: CD Nacional Funchal, borta, 4 oktober

Casa Pia: Estoril Praia, hemma, 3 oktober