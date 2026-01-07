Mateus Mane bakom Wolverhamptons kryss mot Everton

Oavgjort mellan Everton och Wolverhampton

Mateus Mane kvitterade i 69:e minuten

Everton nu tolfte, Wolverhampton på 20:e plats

Everton gjorde 1–0 i första halvlek genom Michael Keane hemma mot Wolverhampton i Premier League. I andra halvlek kvitterade Wolverhampton genom Mateus Mane med 21 minuter kvar av matchen. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Everton–Wolverhampton – mål för mål

Michael Keane slog till redan i 17:e minuten och gav Everton en tidig ledning.

I 69:e minuten slog Mateus Mane till och kvitterade för Wolverhampton. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

I den 83:e minuten fick Evertons Michael Keane rött kort.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Everton på tolfte plats och Wolverhampton sist, på 20:e plats. Ett tapp för Everton som låg på sjunde plats så sent som den 12 december.

Söndag 18 januari möter Everton Aston Villa borta 17.30 och Wolverhampton möter Newcastle hemma 15.00.

Everton–Wolverhampton 1–1 (1–0)

Premier League

Mål: 1–0 (17) Michael Keane, 1–1 (69) Mateus Mane.

Varningar, Everton: David Moyes, Tim Iroegbunam, Jack Grealish. Wolverhampton: Hee-chan Hwang, Jose Sa, Yerson Mosquera.

Utvisningar, Everton: Michael Keane.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Everton: 1-2-2

Wolverhampton: 1-2-2

Nästa match:

Everton: Aston Villa, borta, 18 januari 17.30

Wolverhampton: Newcastle Utd, hemma, 18 januari 15.00