Mathias Pereira Lage blev matchhjälte för St Pauli borta mot Hoffenheim

St Pauli-seger med 1–0 mot Hoffenheim

Mathias Pereira Lage avgjorde för St Pauli

Andra raka segern för St Pauli

Matchens enda mål stod Mathias Pereira Lage för i första halvleken när St Pauli vann i Bundesliga med 1–0 (1–0) mot Hoffenheim på bortaplan.

Det här var fjärde gången den här säsongen som St Pauli höll nollan.

Eintracht Frankfurt nästa för St Pauli

Hoffenheim har två vinster, en oavgjord och två förluster och 9–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan St Pauli har tre vinster och två förluster och 6–8 i målskillnad.

För St Pauli gör resultatet att man nu ligger på 15:e plats i tabellen medan Hoffenheim är på tredje plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för St Pauli är Eintracht Frankfurt. Lagen möts söndag 8 mars 15.30 på Millerntor Stadion.

Hoffenheim–St Pauli 0–1 (0–1)

Bundesliga, PreZero Arena

Mål: 0–1 (45) Mathias Pereira Lage.

Varningar, Hoffenheim: Ozan Kabak. St Pauli: Danel Sinani, Joel Chima Fujita.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hoffenheim: 2-1-2

St Pauli: 3-0-2

Nästa match:

St Pauli: Eintracht Frankfurt, hemma, 8 mars 15.30