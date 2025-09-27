Mathilde Janzen räddade poäng när Kristianstad kryssade mot Malmö FF

Oavgjort mellan Kristianstad och Malmö FF

Mathilde Janzen kvitterade i 86:e minuten

Kristianstad nu femte, Malmö FF på tredje plats

I halvtid ledde Malmö FF matchen på bortaplan i Damallsvenskan mot Kristianstad med 1–0, efter mål av Miljana Ivanovic. Men i andra halvlek jobbade sig Kristianstad in i matchen, och kvitterade genom Mathilde Janzen med 4 minuter kvar av matchen. Matchen slutade 1–1.

Kristianstad–Malmö FF – mål för mål

Malmö FF tog ledningen i 34:e minuten, genom Miljana Ivanovic. Kvitteringen kom i matchens absoluta slutskede, med fyra minuter kvar att spela, när Mathilde Janzen slog till och gjorde mål för Kristianstad. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var Kristianstads fjärde oavgjorda match den här säsongen.

I tabellen innebär det här att Malmö FF nu ligger på tredje plats. Kristianstad är på femte plats.

Nästa motstånd för Kristianstad är Vittsjö. Lagen möts lördag 4 oktober 13.00 på Vittsjö IP.

Kristianstad–Malmö FF 1–1 (0–1)

Damallsvenskan, Kristianstads Fotbollsarena

Mål: 0–1 (34) Miljana Ivanovic, 1–1 (86) Mathilde Janzen.

Varningar, Kristianstad: Mathilde Janzen. Malmö FF: Katariina Kosola, Karoline Olesen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Kristianstad: 2-2-1

Malmö FF: 3-1-1

Nästa match:

Kristianstad: Vittsjö GIK, borta, 4 oktober