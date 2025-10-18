Mathilde Vangsgaard het när Helsingborg besegrade Örby
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Helsingborg-seger med 4–0 mot Örby
- Helsingborgs sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Mathilde Vangsgaard gjorde två mål för Helsingborg
Bortalaget Helsingborg tog hem de tre poängen efter seger mot Örby i division 1 södra dam. 0–4 (0–2) slutade lördagens match.
Segern var Helsingborgs sjätte på de senaste sju matcherna.
Mathilde Vangsgaard tvåmålsskytt för Helsingborg
Mathilde Vangsgaard gjorde två mål, övriga mål för bortalaget gjordes av Cornelia Rahmberg och Arna Thrainsdottir.
Resultaten i sista omgången betyder att Örby slutar på 14:e plats i tabellen och Helsingborg på sjätte plats.
Den här artikeln handlar om: