Mathilde Vangsgaard het när Helsingborg besegrade Örby

Helsingborg-seger med 4–0 mot Örby

Helsingborgs sjätte seger på de senaste sju matcherna

Mathilde Vangsgaard gjorde två mål för Helsingborg

Bortalaget Helsingborg tog hem de tre poängen efter seger mot Örby i division 1 södra dam. 0–4 (0–2) slutade lördagens match.

Segern var Helsingborgs sjätte på de senaste sju matcherna.

Mathilde Vangsgaard tvåmålsskytt för Helsingborg

Mathilde Vangsgaard gjorde två mål, övriga mål för bortalaget gjordes av Cornelia Rahmberg och Arna Thrainsdottir.

Resultaten i sista omgången betyder att Örby slutar på 14:e plats i tabellen och Helsingborg på sjätte plats.