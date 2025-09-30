Matt Clarkes mål gav 1–1 för Derby County mot Charlton

Oavgjort mellan Derby County och Charlton

Matt Clarke kvitterade i 79:e minuten

Derby County nu 20:e, Charlton på åttonde plats

Charltons James Bree gjorde mål i första halvlek borta mot Derby County i Championship. I andra halvlek kvitterade Derby County genom Matt Clarke i 79:e minuten. Inget av lagen lyckades göra fler mål, och matchen slutade 1–1.

Derby County–Charlton – mål för mål

Charlton tog ledningen i 37:e minuten, genom James Bree. Matt Clarke kvitterade för Derby County med knappa kvarten kvar. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var Derby Countys fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Derby County ligger på 20:e plats i tabellen efter matchen medan Charlton ligger på åttonde plats. Charlton var på 18:e plats i tabellen för elva dagar sedan, men har fått ett lyft.

Den 21 januari spelar lagen mot varandra på nytt, på The Valley.

Nästa motstånd för Derby County är Southampton. Lagen möts lördag 4 oktober 16.00 på Pride Park Stadium.

Derby County–Charlton 1–1 (0–1)

Championship, Pride Park Stadium

Mål: 0–1 (37) James Bree, 1–1 (79) Matt Clarke.

Varningar, Derby County: David Ozoh, Ben Brereton.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Derby County: 1-3-1

Charlton: 2-2-1

Nästa match:

Derby County: Southampton FC, hemma, 4 oktober