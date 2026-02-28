Matt Crooks matchhjälte när Hull sänkte Portsmouth
- Hull-seger med 1–0 mot Portsmouth
- Matt Crooks matchvinnare för Hull
- Andra raka segern för Hull
Målet i andra halvleken blev matchavgörande. Hull vann med 1–0 (0–0) borta mot Portsmouth i Championship.
Hull höll nu nollan för tionde gången den här säsongen.
Formen på bortaplan håller därmed i sig för Hull, som nu har fem raka segrar.
Portsmouth–Hull – mål för mål
Portsmouth har två vinster och tre förluster och 7–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hull har två vinster, en oavgjord och två förluster och 8–8 i målskillnad.
När lagen senast möttes vann Hull med 3–2.
Portsmouth tar sig an Blackburn i nästa match borta lördag 7 mars 13.30. Hull möter Ipswich borta tisdag 3 mars 20.45.
Portsmouth–Hull 0–1 (0–0)
Championship, Fratton Park
Mål: 0–1 (73) Matt Crooks.
Varningar, Hull: Lewie Coyle, Ivor Pandur, Amir Hadziahmetovic.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Portsmouth: 2-0-3
Hull: 2-1-2
Nästa match:
Portsmouth: Blackburn Rovers FC, borta, 7 mars 13.30
Hull: Ipswich Town FC, borta, 3 mars 20.45
