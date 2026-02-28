Matt Crooks matchhjälte när Hull sänkte Portsmouth

Hull-seger med 1–0 mot Portsmouth

Matt Crooks matchvinnare för Hull

Andra raka segern för Hull

Målet i andra halvleken blev matchavgörande. Hull vann med 1–0 (0–0) borta mot Portsmouth i Championship.

Hull höll nu nollan för tionde gången den här säsongen.

Formen på bortaplan håller därmed i sig för Hull, som nu har fem raka segrar.

Portsmouth–Hull – mål för mål

Portsmouth har två vinster och tre förluster och 7–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hull har två vinster, en oavgjord och två förluster och 8–8 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Hull med 3–2.

Portsmouth tar sig an Blackburn i nästa match borta lördag 7 mars 13.30. Hull möter Ipswich borta tisdag 3 mars 20.45.

Portsmouth–Hull 0–1 (0–0)

Championship, Fratton Park

Mål: 0–1 (73) Matt Crooks.

Varningar, Hull: Lewie Coyle, Ivor Pandur, Amir Hadziahmetovic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Portsmouth: 2-0-3

Hull: 2-1-2

Nästa match:

Portsmouth: Blackburn Rovers FC, borta, 7 mars 13.30

Hull: Ipswich Town FC, borta, 3 mars 20.45