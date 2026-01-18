Matthis Abline nätade i Nantes förlust

Paris FC-seger med 2–1 mot Nantes

Luca Koleosho avgjorde för Paris FC

Matthis Abline ende målskytt för Nantes

Nantes fick se sig besegrat av Paris FC hemma i söndagens möte i Ligue 1 herr. 1–2 (0–1) slutade matchen.

Ilan Kebbal slog till redan i sjätte minuten och gav Paris FC en tidig ledning.

Direkt efter pausen slog Matthis Abline till och kvitterade för Nantes. Luca Koleosho gjorde det matchavgörande målet framspelad av Hamari Traore med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 1–2.

När lagen senast möttes vann Nantes med 2–1.

Nästa motstånd för Nantes är Niza. Lagen möts söndag 25 januari 15.00 på Stade de la Beaujoire.

Nantes–Paris FC 1–2 (0–1)

Ligue 1 herr, Stade de la Beaujoire

Mål: 0–1 (6) Ilan Kebbal, 1–1 (50) Matthis Abline, 1–2 (78) Luca Koleosho (Hamari Traore).

Varningar, Nantes: Tylel Tati. Paris FC: Ilan Kebbal, Maxime Lopez, Stephane Gilli, Timothee Kolodziejczak.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nantes: 1-0-4

Paris FC: 1-2-2

Nästa match:

Nantes: Nice, hemma, 25 januari 15.00