Mattias Özgün bakom Vasalunds kryss mot FC Stockholm Internazionale

1–1 mellan Vasalund och FC Stockholm Internazionale

Mattias Özgün kvitterade i 72:a minuten

Vasalund nu fjärde, FC Stockholm Internazionale på tredje plats

FC Stockholm Internazionale gjorde 1–0 i första halvlek genom Sion Oppong borta mot Vasalund i Ettan norra herr. I andra halvlek kvitterade Vasalund genom Mattias Özgün efter 72 minuters spel. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

FC Stockholm Internazionales ledare Anton Solem:

– Jag tycker vi dominerar större delen av matchen och skapar tillräckligt mycket för att avgöra. Tyvärr får vi inte riktigt utdelning på vårt spel och då blir det bara en poäng. Det är frustrerande, men vi tar med oss prestationen och fortsätter jobba.

Vasalund–FC Stockholm Internazionale – mål för mål

Sion Oppong slog till redan i 20:e minuten och gav FC Stockholm Internazionale ledningen. Det dröjde till den 72:a minuten innan Mattias Özgün kvitterade för Vasalund. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var Vasalunds fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Vasalund stannar därmed på fjärde plats och FC Stockholm Internazionale på tredje plats, i tabellen.

Lördag 11 oktober spelar Vasalund borta mot Karlberg 13.00 och FC Stockholm Internazionale mot IF Karlstad hemma 16.00 på Hammarby IP.

Vasalund–FC Stockholm Internazionale 1–1 (0–1)

Ettan norra herr, Skytteholms IP

Mål: 0–1 (20) Sion Oppong, 1–1 (72) Mattias Özgün.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Vasalund: 2-1-2

FC Stockholm Internazionale: 2-2-1

Nästa match:

Vasalund: Karlbergs BK, borta, 11 oktober

FC Stockholm Internazionale: IF Karlstad Fotboll, hemma, 11 oktober