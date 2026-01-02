Mauro Arambarri poängräddare för Getafe – på övertid mot Rayo Vallecano

Kryss mellan Rayo Vallecano och Getafe

Mauro Arambarri kvitterade på stopptid

Rayo Vallecano nu tolfte, Getafe på tionde plats

Getafe såg ut att gå mot förlust i fredagens match mot Rayo Vallecano i La Liga på Campo de Futbol de Vallecas. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men på övertid slog Mauro Arambarri till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Getafe.

Matchen blev den åttonde i rad utan seger för Rayo Vallecano.

Rayo Vallecano–Getafe – mål för mål

Jorge De Frutos gjorde 1–0 till Rayo Vallecano på tilläggstid i första halvlek.

Kvitteringen kom på övertid när Mauro Arambarri slog till och gjorde mål för Getafe efter pass från Luis Milla. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Rayo Vallecano har tre oavgjorda och två förluster och 2–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Getafe har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 2–8 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Rayo Vallecano nu ligger på tolfte plats i tabellen. Getafe är på tionde plats.

Den 3 maj tar lagen sig an varandra igen, då på Coliseum.

Söndag 11 januari 14.00 spelar Rayo Vallecano hemma mot Mallorca. Getafe möter Real Sociedad hemma på Coliseum fredag 9 januari 21.00.

Rayo Vallecano–Getafe 1–1 (1–0)

La Liga, Campo de Futbol de Vallecas

Mål: 1–0 (45) Jorge De Frutos, 1–1 (90) Mauro Arambarri (Luis Milla).

Varningar, Rayo Vallecano: Unai Lopez, Andrei Ratiu, Fran Perez. Getafe: David Soria, Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djene.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rayo Vallecano: 0-3-2

Getafe: 1-1-3

Nästa match:

Rayo Vallecano: Mallorca, hemma, 11 januari 14.00

Getafe: Real Sociedad, hemma, 9 januari 21.00