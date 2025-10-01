Mayulu och Ramos matchvinnare borta mot Barcelona

PSG vann med 2–1 mot Barcelona

Goncalo Ramos avgjorde för PSG

Andra raka segern för PSG

En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för PSG som vann matchen borta mot Barcelona i Champions League på onsdagen. 1–2 (1–1) slutade matchen. Segermålet för PSG stod Goncalo Ramos för på stopptid.

Det var andra raka segern för PSG, efter 4–0 mot Atalanta i första matchen.

Bayer Leverkusen nästa för PSG

Barcelona fick en bra start på matchen. Ferran Torres slog till, redan i 19:e minuten.

PSG kvitterade till 1–1 i 38:e minuten, när Senny Mayulu hittade rätt. Det matchavgörande målet kom på stopptid, när Goncalo Ramos slog till och gjorde 1–2 för PSG på pass av Achraf Hakimi. Ramos fullbordade därmed lagets vändning.

Tisdag 21 oktober spelar Barcelona hemma mot Olympiacos 18.45 och PSG mot Bayer Leverkusen borta 21.00 på BayArena.

Barcelona–PSG 1–2 (1–1)

Champions League, Olímpic Lluís Companys

Mål: 1–0 (19) Ferran Torres, 1–1 (38) Senny Mayulu, 1–2 (90) Goncalo Ramos (Achraf Hakimi).

Varningar, Barcelona: Frenkie De Jong, Lamine Yamal, Dani Olmo, Marc Casado. PSG: Achraf Hakimi, Nuno Mendes.

Nästa match:

Barcelona: Olympiakos, hemma, 21 oktober

PSG: Bayer Leverkusen, borta, 21 oktober