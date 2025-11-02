Medon Berisha matchhjälte när Lecce sänkte Fiorentina

Lecce vann med 1–0 mot Fiorentina

Medon Berisha matchvinnare för Lecce

Andra raka förlusten för Fiorentina

Målet i första halvleken blev matchavgörande. Lecce vann med 1–0 (1–0) borta mot Fiorentina i Serie A.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Lecce höll nollan.

Fiorentina–Lecce – mål för mål

Fiorentina har en oavgjord och fyra förluster och 4–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lecce har två vinster, en oavgjord och två förluster och 4–4 i målskillnad. Det här var Fiorentinas fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Lecces andra uddamålsseger.

Lagen möts igen 19 april.

I nästa match möter Fiorentina Genoa borta på söndag 9 november 15.00. Lecce möter Verona lördag 8 november 15.00 hemma.

Fiorentina–Lecce 0–1 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (23) Medon Berisha.

Varningar, Fiorentina: Luca Ranieri, Moise Kean, Nicolo Fagioli, Hans Nicolussi Caviglia. Lecce: Danilo Veiga.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fiorentina: 0-1-4

Lecce: 2-1-2

Nästa match:

Fiorentina: Genoa, borta, 9 november

Lecce: Verona, hemma, 8 november