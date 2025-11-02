Medon Berisha matchhjälte när Lecce sänkte Fiorentina
Målet i första halvleken blev matchavgörande. Lecce vann med 1–0 (1–0) borta mot Fiorentina i Serie A.
Det här var fjärde gången den här säsongen som Lecce höll nollan.
Fiorentina–Lecce – mål för mål
Fiorentina har en oavgjord och fyra förluster och 4–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lecce har två vinster, en oavgjord och två förluster och 4–4 i målskillnad. Det här var Fiorentinas fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Lecces andra uddamålsseger.
Lagen möts igen 19 april.
I nästa match möter Fiorentina Genoa borta på söndag 9 november 15.00. Lecce möter Verona lördag 8 november 15.00 hemma.
Fiorentina–Lecce 0–1 (0–1)
Serie A
Mål: 0–1 (23) Medon Berisha.
Varningar, Fiorentina: Luca Ranieri, Moise Kean, Nicolo Fagioli, Hans Nicolussi Caviglia. Lecce: Danilo Veiga.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Fiorentina: 0-1-4
Lecce: 2-1-2
Nästa match:
Fiorentina: Genoa, borta, 9 november
Lecce: Verona, hemma, 8 november
