Mepham poängräddare på övertid för WBA mot Derby County

Derby County och WBA kryssade

Chris Mepham kvitterade på stopptid

Derby County nu åttonde, WBA på 19:e plats

Det såg ut att bli förlust för WBA på fredagen när laget mötte Derby County i Championship på Pride Park. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men på övertid slog Chris Mepham till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för WBA.

Därmed slutade sviten vid fyra förluster i rad för WBA.

Derby County–WBA – mål för mål

Patrick Agyemang gav Derby County ledningen strax före paus.

Kvitteringen kom på tilläggstid när Chris Mepham slog till och gjorde mål för WBA. 1–1-målet blev matchens sista.

Derby County har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 6–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan WBA har en oavgjord och fyra förluster och 4–12 i målskillnad.

Derby Countys nya tabellposition är åttonde plats medan WBA är på 19:e plats. Noteras kan att Derby County sedan den 31 december har avancerat sex placeringar i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Derby County FC vunnit.

I nästa omgång har Derby County Bristol C borta på Ashton Gate, fredag 30 januari 21.00. WBA spelar borta mot Portsmouth lördag 31 januari 16.00.

Derby County–WBA 1–1 (1–0)

Championship, Pride Park

Mål: 1–0 (44) Patrick Agyemang, 1–1 (90) Chris Mepham.

Varningar, Derby County: Callum Elder, Lewis Travis. WBA: Jayson Molumby, Karlan Grant, Aune Selland Heggeboe.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Derby County: 3-1-1

WBA: 0-1-4

Nästa match:

Derby County: Bristol City FC, borta, 30 januari 21.00

WBA: Portsmouth FC, borta, 31 januari 16.00