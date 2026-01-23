Mepham poängräddare på övertid för WBA mot Derby County
- Derby County och WBA kryssade
- Chris Mepham kvitterade på stopptid
- Derby County nu åttonde, WBA på 19:e plats
Det såg ut att bli förlust för WBA på fredagen när laget mötte Derby County i Championship på Pride Park. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men på övertid slog Chris Mepham till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för WBA.
Därmed slutade sviten vid fyra förluster i rad för WBA.
Derby County–WBA – mål för mål
Patrick Agyemang gav Derby County ledningen strax före paus.
Kvitteringen kom på tilläggstid när Chris Mepham slog till och gjorde mål för WBA. 1–1-målet blev matchens sista.
Derby County har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 6–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan WBA har en oavgjord och fyra förluster och 4–12 i målskillnad.
Derby Countys nya tabellposition är åttonde plats medan WBA är på 19:e plats. Noteras kan att Derby County sedan den 31 december har avancerat sex placeringar i tabellen.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Derby County FC vunnit.
I nästa omgång har Derby County Bristol C borta på Ashton Gate, fredag 30 januari 21.00. WBA spelar borta mot Portsmouth lördag 31 januari 16.00.
Derby County–WBA 1–1 (1–0)
Championship, Pride Park
Mål: 1–0 (44) Patrick Agyemang, 1–1 (90) Chris Mepham.
Varningar, Derby County: Callum Elder, Lewis Travis. WBA: Jayson Molumby, Karlan Grant, Aune Selland Heggeboe.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Derby County: 3-1-1
WBA: 0-1-4
Nästa match:
Derby County: Bristol City FC, borta, 30 januari 21.00
WBA: Portsmouth FC, borta, 31 januari 16.00
