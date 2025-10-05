Michelle De Jongh i form när Linköping vann mot Brommapojkarna

Linköping segrade – 4–1 mot Brommapojkarna

Michelle De Jongh gjorde två mål för Linköping

Linköpings fjärde seger

Hemmalaget Linköping vann mot Brommapojkarna i Damallsvenskan. 4–1 (2–1) slutade matchen på söndagen.

Linköping startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Michelle De Jongh slog till redan i åttonde minuten.

I 18:e minuten kvitterade Brommapojkarna när Ellen Toivio slog till.

Michelle De Jongh stod för ledningsmålet med sitt mål på tilläggstid i första halvleken. Direkt efter pausen ökade Lisa Björk Linköpings ledning.

Jonna Andersson fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Linköping.

Det här betyder att Linköping är kvar på 13:e plats och Brommapojkarna stannar på elfte plats, i tabellen.

Lördag 11 oktober spelar Linköping borta mot Malmö FF 15.00 och Brommapojkarna mot Vittsjö hemma 14.00 på Grimsta IP.

Linköping–Brommapojkarna 4–1 (2–1)

Damallsvenskan, Bilbörsen Arena

Mål: 1–0 (8) Michelle De Jongh, 1–1 (18) Ellen Toivio, 2–1 (45) Michelle De Jongh, 3–1 (46) Lisa Björk, 4–1 (57) Jonna Andersson.

Varningar, Linköping: Irene Dirdal.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Linköping: 1-1-3

Brommapojkarna: 2-1-2

Nästa match:

Linköping: Malmö FF, borta, 11 oktober

Brommapojkarna: Vittsjö GIK, hemma, 11 oktober