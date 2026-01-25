Mikel Merinos mål räckte inte när Arsenal föll mot Manchester United

Seger för Manchester United med 3–2 mot Arsenal

Matheus Cunha matchvinnare för Manchester United

Andra raka segern för Manchester United

Arsenal förlorade hemma mot Manchester United i Premier League på söndagen. 2–3 (1–1) slutade matchen.

Efter sju matcher i rad med poäng blev det till slut förlust för Arsenal.

Arsenal–Manchester United – mål för mål

Efter 29 minuters spel gjorde Arsenal 1–0. I 37:e minuten kvitterade Manchester United när Bryan Mbeumo slog till.

Direkt efter pausen ökade Patrick Dorgu Manchester Uniteds ledning. Med sex minuter kvar att spela kvitterade Arsenal genom Mikel Merino. Det matchavgörande målet kom i matchens absoluta slutskede, med tre minuter kvar att spela när Matheus Cunha slog till och gjorde 2–3 för Manchester United på pass av Kobbie Mainoo. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

Manchester Uniteds nya tabellposition är fjärde plats medan Arsenal fortfarande leder serien, fyra poäng före Manchester City.

Nästa motstånd för Arsenal är Leeds. Lagen möts lördag 31 januari 16.00 på Elland Road.

Arsenal–Manchester United 2–3 (1–1)

Premier League, Emirates Stadium

Mål: 1–0 (29) Självmål, 1–1 (37) Bryan Mbeumo, 1–2 (50) Patrick Dorgu, 2–2 (84) Mikel Merino, 2–3 (87) Matheus Cunha (Kobbie Mainoo).

Varningar, Arsenal: Declan Rice.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arsenal: 2-2-1

Manchester United: 2-3-0

Nästa match:

Arsenal: Leeds Utd, borta, 31 januari 16.00