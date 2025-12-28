Milan tog ny seger mot favoritmotståndet

Seger för Milan med 3–0 mot Verona

Milans fjärde seger på de senaste fem matcherna

Milans Christopher Nkunku tvåmålsskytt

Milan fortsätter att vinna mot Verona i Serie A. På söndagen segrade Milan på nytt – den här gången med 3–0 (1–0) hemma på San Siro. Det var Milans tionde raka seger mot Verona.

Det här var Milans åttonde nolla den här säsongen.

Segern var Milans fjärde på de senaste fem matcherna.

Christian Pulisic blev matchvinnare

Christian Pulisic gjorde 1–0 till Milan på tilläggstid i första halvlek.

Direkt efter pausen ökade Christopher Nkunku Milans ledning på straff.

Milan gjorde också 3–0 genom Christopher Nkunku i 53:e minuten.

Lagen spelar mot varandra igen den 19 april på Stadio M. A. Bentegodi.

Nästa motstånd för Milan är Cagliari. Lagen möts fredag 2 januari 20.45 på Unipol Domus. Verona tar sig an Torino hemma söndag 4 januari 18.00.

Milan–Verona 3–0 (1–0)

Serie A, San Siro

Mål: 1–0 (45) Christian Pulisic, 2–0 (48) Christopher Nkunku, 3–0 (53) Christopher Nkunku.

Varningar, Verona: Moatasem Al Musrati.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Milan: 4-1-0

Verona: 2-0-3

Nästa match:

Milan: Cagliari, borta, 2 januari 20.45

Verona: Torino, hemma, 4 januari 18.00