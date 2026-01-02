Milan toppar tabellen efter seger mot Cagliari

Milan vann med 1–0 mot Cagliari

Milans femte seger på de senaste sex matcherna

Rafael Leao matchvinnare för Milan

Det blev 1–0 (0–0) borta för Milan mot Cagliari i fredagens match. Därmed är laget serieledare i Serie A, två poäng före Inter, efter 18 spelade matcher. Inter har dock en match mindre spelad. Cagliari ligger på 14:e plats i tabellen.

Segermålet för Milan stod Rafael Leao för efter 50 minuter.

Det här var nionde gången den här säsongen som Milans målvakter höll nollan.

Segern var Milans femte på de senaste sex matcherna.

Genoa nästa för Milan

Lagen ställs mot varandra på nytt den 24 maj på San Siro.

Cagliari tar sig an Cremonese i nästa match borta torsdag 8 januari 18.30. Milan möter samma dag 20.45 Genoa hemma.

Cagliari–Milan 0–1 (0–0)

Serie A, Unipol Domus

Mål: 0–1 (50) Rafael Leao.

Varningar, Cagliari: Riyad Idrissi, Marco Palestra. Milan: Alexis Saelemaekers.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Cagliari: 2-1-2

Milan: 4-1-0

Nästa match:

Cagliari: Cremonese, borta, 8 januari 18.30

Milan: Genoa, hemma, 8 januari 20.45