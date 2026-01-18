Milans fina svit mot Lecce fortsätter

Milan vann med 1–0 mot Lecce

Niclas Fuellkrug avgjorde för Milan

Andra raka segern för Milan

Fem raka segrar hade Milan mot just Lecce i Serie A inför söndagens match. Och på söndagen segrade Milan på nytt – den här gången med 1–0 (0–0) hemma på San Siro.

Niclas Fuellkrug blev matchhjälte efter 76 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Det här var tionde gången den här säsongen som Milan höll nollan.

I och med detta har Lecce fyra förluster i rad.

Roma nästa för Milan

Milan har en stark form med tre segrar och två oavgjorda och 7–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lecce har en oavgjord och fyra förluster och 2–7 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Milan på andra plats och Lecce på 17:e plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Milan vunnit.

I nästa match möter Milan Roma borta på söndag 25 januari 20.45. Lecce möter Lazio lördag 24 januari 20.45 hemma.

Milan–Lecce 1–0 (0–0)

Serie A, San Siro

Mål: 1–0 (76) Niclas Fuellkrug.

Varningar, Milan: Koni De Winter. Lecce: Ylber Ramadani.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Milan: 3-2-0

Lecce: 0-1-4

Nästa match:

Milan: Roma, borta, 25 januari 20.45

Lecce: Lazio, hemma, 24 januari 20.45