Millwall avgjorde mot Wrexham efter paus

Seger för Millwall med 2–0 mot Wrexham

Självmål avgjorde för Millwall

Millwall höll tätt bakåt

Första halvlek blev mållös, men i andra halvlek var det bortalaget Millwall som avgjorde matchen mot Wrexham. Lördagens match i Championship slutade 0–2.

Det här var Millwalls tolfte nolla den här säsongen.

Wrexham–Millwall – mål för mål

Efter 59 minuters spel gjorde Millwall 0–1. Och med fem minuter kvar att spela ökade Millwall ledningen genom Josh Coburn assisterad av Femi Azeez. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

När lagen senast möttes vann Wrexham med 2–0.

Nästa motstånd för Millwall är Sheffield Wednesday. Lagen möts lördag 14 februari 16.00 på Hillsborough.

Wrexham–Millwall 0–2 (0–0)

Championship, SToK Cae Ras

Mål: 0–1 (59) Självmål, 0–2 (85) Josh Coburn (Femi Azeez).

Varningar, Wrexham: Max Cleworth. Millwall: Mihailo Ivanovic, Barry Bannan, Tom Watson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wrexham: 2-1-2

Millwall: 3-1-1

Nästa match:

Millwall: Sheffield Wednesday, borta, 14 februari 16.00