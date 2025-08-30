Millwall föll med 0–2 mot Wrexham
- Wrexham vann med 2–0 mot Millwall
- Kieffer Moore matchvinnare för Wrexham
- Millwall nu tolfte, Wrexham på 15:e plats
Millwall fick se sig besegrat i mötet med Wrexham på hemmaplan i Championship, med 0–2 (0–0).
Millwall–Wrexham – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 58:e minuten innan Kieffer Moore gav Wrexham ledningen.
0–2-målet kom på övertid, när Lewis O’brien slog till och gjorde mål. 0–2-målet blev matchens sista.
Millwall ligger på tolfte plats i tabellen efter matchen, medan Wrexham ligger på 15:e plats.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 februari på Racecourse Ground.
Nästa motstånd för Millwall är Charlton. Lagen möts lördag 13 september 13.30 på The Valley.
Millwall–Wrexham 0–2 (0–0)
Championship
Mål: 0–1 (58) Kieffer Moore, 0–2 (90) Lewis O’brien.
Varningar, Millwall: Ra’ees Bangura-Williams. Wrexham: Lewis O’brien, Kieffer Moore, Callum Doyle.
Nästa match:
Millwall: Charlton Athletic, borta, 13 september
