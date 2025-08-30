Millwall föll med 0–2 mot Wrexham

Wrexham vann med 2–0 mot Millwall

Kieffer Moore matchvinnare för Wrexham

Millwall nu tolfte, Wrexham på 15:e plats

Millwall fick se sig besegrat i mötet med Wrexham på hemmaplan i Championship, med 0–2 (0–0).

Millwall–Wrexham – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 58:e minuten innan Kieffer Moore gav Wrexham ledningen.

0–2-målet kom på övertid, när Lewis O’brien slog till och gjorde mål. 0–2-målet blev matchens sista.

Millwall ligger på tolfte plats i tabellen efter matchen, medan Wrexham ligger på 15:e plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 februari på Racecourse Ground.

Nästa motstånd för Millwall är Charlton. Lagen möts lördag 13 september 13.30 på The Valley.

Millwall–Wrexham 0–2 (0–0)

Championship

Mål: 0–1 (58) Kieffer Moore, 0–2 (90) Lewis O’brien.

Varningar, Millwall: Ra’ees Bangura-Williams. Wrexham: Lewis O’brien, Kieffer Moore, Callum Doyle.

Nästa match:

Millwall: Charlton Athletic, borta, 13 september