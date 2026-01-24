Millwall tog kommandot från start mot Charlton

Seger för Millwall med 4–0 mot Charlton

Självmål matchvinnare för Millwall

Andra raka nederlaget för Charlton

Millwall hade greppet från start i matchen i Championship mot Charlton på lördagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 4–0 (1–0) hemma på The Den.

Det här var Millwalls elfte nolla den här säsongen.

Millwall–Charlton – mål för mål

Millwall gjorde 1–0 efter sju minuters spel.

Caleb Taylor såg till att Millwall ökade ledningen framspelad av Alfie Doughty med nio minuter kvar att spela. 3–0-målet kom på stopptid när Aidomo Emakhu slog till och gjorde mål. Till slut kom också 4–0 genom Luke Cundle assisterad av Camiel Neghli i 90:e minuten.

Nästa motstånd för Millwall är Sheffield United. Lagen möts lördag 31 januari 16.00 på The Den.

Millwall–Charlton 4–0 (1–0)

Championship, The Den

Mål: 1–0 (7) Självmål, 2–0 (81) Caleb Taylor (Alfie Doughty), 3–0 (90) Aidomo Emakhu, 4–0 (90) Luke Cundle (Camiel Neghli).

Varningar, Millwall: Tristan Crama. Charlton: Karoy Anderson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Millwall: 3-1-1

Charlton: 1-2-2

Nästa match:

Millwall: Sheffield United, hemma, 31 januari 16.00