Millwall vann hemma mot WBA

Millwall-seger med 3–0 mot WBA

Jake Cooper avgjorde för Millwall

Millwalls fjärde seger

Millwall hade ledningen i halvtid mot WBA på hemmaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 3–0 i matchen i Championship.

Queens Park Rangers nästa för Millwall

Jake Cooper öppnade målskyttet redan i 18:e minuten och gav Millwall en tidig ledning. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Femi Azeez och ökade ledningen för Millwall.

Millwall gjorde också 3–0 genom Zak Sturge i 72:a minuten.

Millwall har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan WBA har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 3–7 i målskillnad.

Det här betyder att Millwall nu ligger på åttonde plats i tabellen och WBA är på sjunde plats. Millwall var på 16:e plats i tabellen för 13 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Den 11 april tar lagen sig an varandra igen.

I nästa match, lördag 18 oktober möter Millwall Queens Park Rangers borta 13.30 medan WBA spelar hemma mot Preston North End 16.00.

Millwall–WBA 3–0 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (18) Jake Cooper, 2–0 (56) Femi Azeez, 3–0 (72) Zak Sturge.

Varningar, Millwall: Jake Cooper. WBA: Callum Styles, Chris Mepham.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Millwall: 2-2-1

WBA: 1-1-3

Nästa match:

Millwall: Queens Park Rangers FC, borta, 18 oktober

WBA: Preston North End FC, hemma, 18 oktober