Millwall vann klart mot Birmingham på The Den

Millwall segrade – 3–0 mot Birmingham

Femi Azeez avgjorde för Millwall

Seger nummer 17 för Millwall

Redan i första halvlek tog Millwall greppet om hemmamatchen mot Birmingham på onsdagen. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i Championship slutade 3–0.

Det här var 13:e gången den här säsongen som Millwalls målvakter höll nollan.

Preston North End nästa för Millwall

Femi Azeez gjorde 1–0 till Millwall i 25:e minuten framspelad av Tristan Crama. Millwall ökade ledningen till 2–0 efter en dryg halvtimme genom Tristan Crama.

I 49:e minuten gjorde Jake Cooper också 3–0 efter förarbete av Tristan Crama.

Tristan Crama gjorde ett mål för Millwall och två målgivande passningar.

Det här betyder att Millwall nu ligger på tredje plats i tabellen och Birmingham är på tionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Birmingham med 4–0.

Nästa motstånd för Millwall är Preston North End. Lagen möts lördag 28 februari 16.00 på Deepdale.

Millwall–Birmingham 3–0 (2–0)

Championship, The Den

Mål: 1–0 (25) Femi Azeez (Tristan Crama), 2–0 (31) Tristan Crama, 3–0 (49) Jake Cooper (Tristan Crama).

Varningar, Millwall: Femi Azeez. Birmingham: Jhon Solis.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Millwall: 3-1-1

Birmingham: 3-1-1

Nästa match:

Millwall: Preston North End FC, borta, 28 februari 16.00