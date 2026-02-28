Millwall vann mot Preston North End

Seger för Millwall med 2–0 mot Preston North End

Millwalls fjärde seger på de senaste fem matcherna

Ryan Leonard matchvinnare för Millwall

I första halvlek tog Millwall greppet om bortamatchen mot Preston North End på lördagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Championship slutade 2–0.

Millwall höll nu nollan för 14:e gången den här säsongen.

Segern var Millwalls fjärde på de senaste fem matcherna.

Hull nästa för Millwall

Ryan Leonard gav gästerna Millwall ledningen efter en knapp halvtimme efter förarbete från Casper De Norre.

0–2-målet kom på tilläggstid när Luke Cundle slog till och gjorde mål framspelad av Femi Azeez. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

I nästa match möter Preston North End Oxford United hemma på fredag 6 mars 21.00. Millwall möter Hull lördag 7 mars 13.30 borta.

Preston North End–Millwall 0–2 (0–1)

Championship, Deepdale

Mål: 0–1 (29) Ryan Leonard (Casper De Norre), 0–2 (90) Luke Cundle (Femi Azeez).

Varningar, Preston North End: Andrew Hughes, Lewis Gibson, Callum Lang. Millwall: Ryan Leonard, Casper De Norre.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Preston North End: 1-2-2

Millwall: 4-0-1

Nästa match:

Preston North End: Oxford Utd, hemma, 6 mars 21.00

Millwall: Hull City AFC, borta, 7 mars 13.30