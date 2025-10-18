Millwall vann trots Queens Park Rangers uppryckning

Millwall vann med 2–1 mot Queens Park Rangers

Andra raka segern för Millwall

Mötet mellan Queens Park Rangers och Millwall i Championship slutade 1–2. Bortalaget Millwall hade greppet i första halvlek och ledde med 2–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att Queens Park Rangers lyfte sig i andra halvlek.

Queens Park Rangers–Millwall – mål för mål

Femi Azeez gav Millwall ledningen i 36:e minuten.

Laget ökade ledningen till 0–2 på stopptid i första halvleken genom Mihailo Ivanovic. Med fem minuter kvar att spela reducerade Queens Park Rangers genom Rumarn Burrell. Fler mål än så blev det inte för Queens Park Rangers.

Det här var Queens Park Rangers andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Millwalls fjärde uddamålsseger.

Den 18 april tar lagen sig an varandra igen.

I nästa omgång har Queens Park Rangers Swansea City borta, onsdag 22 oktober 20.45. Millwall spelar hemma mot Stoke City tisdag 21 oktober 20.45.

Championship

Mål: 0–1 (36) Femi Azeez, 0–2 (45) Mihailo Ivanovic, 1–2 (85) Rumarn Burrell.

Varningar, Queens Park Rangers: Paul Smyth, Rhys Norrington-Davies. Millwall: Jake Cooper, Ryan Leonard, Alfie Doughty, Thierno Ballo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Queens Park Rangers: 2-2-1

Millwall: 3-1-1

Nästa match:

Queens Park Rangers: Swansea City FC, borta, 22 oktober

Millwall: Stoke City FC, hemma, 21 oktober