Mimmi Wahlström nätade i Djurgårdens förlust
- Malmö FF vann med 4–1 mot Djurgården
- Miljana Ivanovic matchvinnare för Malmö FF
- Tredje raka segern för Malmö FF
Djurgården förlorade hemmamatchen mot Malmö FF i Damallsvenskan på lördagen. 1–4 (1–2) slutade matchen.
Djurgården–Malmö FF – mål för mål
Efter 14 minuters spel gjorde Malmö FF 0–1.
Djurgården kvitterade till 1–1 i 36:e minuten genom Mimmi Wahlström på straff.
Malmö FF tog ledningen strax före paus genom Miljana Ivanovic på pass av Courtney Nevin. Katariina Kosola ökade Malmö FF:s ledning i 77:e minuten.
1–4-målet kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Beatrice Persson slog till och gjorde mål framspelad av Nathalie Hoff Persson.
Nästa motstånd för Djurgården är Kristianstad. Lagen möts lördag 1 november 13.00 på Kristianstads Fotbollsarena.
Djurgården–Malmö FF 1–4 (1–2)
Damallsvenskan, Kristinebergs IP
Mål: 0–1 (14) Självmål, 1–1 (36) Mimmi Wahlström, 1–2 (44) Miljana Ivanovic (Courtney Nevin), 1–3 (77) Katariina Kosola, 1–4 (86) Beatrice Persson (Nathalie Hoff Persson).
Varningar, Djurgården: Alexsandra Lobanova, Casey Yujin Phair.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Djurgården: 3-1-1
Malmö FF: 3-1-1
Nästa match:
Djurgården: Kristianstad DFF, borta, 1 november
