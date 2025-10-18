Mimmi Wahlström nätade i Djurgårdens förlust

Malmö FF vann med 4–1 mot Djurgården

Miljana Ivanovic matchvinnare för Malmö FF

Tredje raka segern för Malmö FF

Djurgården förlorade hemmamatchen mot Malmö FF i Damallsvenskan på lördagen. 1–4 (1–2) slutade matchen.

Djurgården–Malmö FF – mål för mål

Efter 14 minuters spel gjorde Malmö FF 0–1.

Djurgården kvitterade till 1–1 i 36:e minuten genom Mimmi Wahlström på straff.

Malmö FF tog ledningen strax före paus genom Miljana Ivanovic på pass av Courtney Nevin. Katariina Kosola ökade Malmö FF:s ledning i 77:e minuten.

1–4-målet kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Beatrice Persson slog till och gjorde mål framspelad av Nathalie Hoff Persson.

Nästa motstånd för Djurgården är Kristianstad. Lagen möts lördag 1 november 13.00 på Kristianstads Fotbollsarena.

Djurgården–Malmö FF 1–4 (1–2)

Damallsvenskan, Kristinebergs IP

Mål: 0–1 (14) Självmål, 1–1 (36) Mimmi Wahlström, 1–2 (44) Miljana Ivanovic (Courtney Nevin), 1–3 (77) Katariina Kosola, 1–4 (86) Beatrice Persson (Nathalie Hoff Persson).

Varningar, Djurgården: Alexsandra Lobanova, Casey Yujin Phair.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Djurgården: 3-1-1

Malmö FF: 3-1-1

Nästa match:

Djurgården: Kristianstad DFF, borta, 1 november