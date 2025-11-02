Mingueza och Roman Gonzalez heta när Celta Vigo besegrade Levante

Celta Vigo vann med 2–1 mot Levante

Miguel Roman Gonzalez matchvinnare för Celta Vigo

Andra raka segern för Celta Vigo

Celta Vigo vann mot Levante på Ciutat de València på söndagen. Matchen i La Liga slutade 1–2 (0–1). Miguel Roman Gonzalez blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål på övertid.

Levante–Celta Vigo – mål för mål

I den 29:e minuten fick Levantes Unai Vencedor rött kort.

Oscar Mingueza gav Celta Vigo ledningen i minut 40 på pass av Sergio Carreira. I 66:e minuten slog Kervin Arriaga till och kvitterade för Levante.

Det matchavgörande målet kom på övertid när Miguel Roman Gonzalez slog till och gjorde 1–2 för Celta Vigo.

Det här var Celta Vigos andra uddamålsseger.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 13 maj.

Nästa motstånd för Celta Vigo är Barcelona. Lagen möts söndag 9 november 21.00 på Abanca-Balaídos.

Levante–Celta Vigo 1–2 (0–1)

La Liga, Ciutat de València

Mål: 0–1 (40) Oscar Mingueza (Sergio Carreira), 1–1 (66) Kervin Arriaga, 1–2 (90) Miguel Roman Gonzalez.

Varningar, Levante: Unai Elgezabal, Jeremy Toljan. Celta Vigo: Carl Starfelt, Marcos Alonso, Sergio Carreira.

Utvisningar, Levante: Unai Vencedor.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Levante: 1-2-2

Celta Vigo: 2-2-1

Nästa match:

Celta Vigo: FC Barcelona, hemma, 9 november