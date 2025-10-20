Mjällby säkrade seriesegern efter 2–0 mot IFK Göteborg

Mjällby vann med 2–0 mot IFK Göteborg

Mjällbys sjätte seger på de senaste sju matcherna

Jacob Bergström matchvinnare för Mjällby

Nu är det klart. Mjällby är seriesegrare i Allsvenskan. Det efter seger mot IFK Göteborg borta på Gamla Ullevi med 2–0 (2–0). I och med resultatet är Mjällby på tillräckligt avstånd till Hammarby i tabellen och kan därför fira seriesegern. IFK Göteborg ligger på sjätte plats i tabellen.

Mjällby har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Det var 19:e matchen i rad utan förlust för Mjällby.

Norrköping nästa för Mjällby

Jacob Bergström gav Mjällby ledningen i 21:a minuten på pass av Herman Johansson.

Laget ökade ledningen till 0–2 efter en knapp halvtimmes spel genom Tom Pettersson. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Mjällby med 2–0.

När lagen senast möttes vann Mjällby AIF med 1–0.

IFK Göteborg tar sig an HBK i nästa match borta söndag 26 oktober 16.30. Mjällby möter samma dag 14.00 Norrköping hemma.

IFK Göteborg–Mjällby 0–2 (0–2)

Allsvenskan, Gamla Ullevi

Mål: 0–1 (21) Jacob Bergström (Herman Johansson), 0–2 (28) Tom Pettersson.

Varningar, IFK Göteborg: Gustav Svensson. Mjällby: Herman Johansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IFK Göteborg: 2-0-3

Mjällby: 4-1-0

Nästa match:

IFK Göteborg: Halmstads BK, borta, 26 oktober

Mjällby: IFK Norrköping, hemma, 26 oktober