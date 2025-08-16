Norrköping vann med 2–1 mot Elfsborg

Arnor Traustason avgjorde för Norrköping

Seger nummer 6 för Norrköping

Norrköping tog till slut hem segern mot Elfsborg i matchen på Platinumcars Arena på lördagen. Matchen i Allsvenskan slutade 2–1 (1–0). Arnor Traustason blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 78 minuter.

Norrköping–Elfsborg – mål för mål

Norrköping fick en bra start på matchen. David Moberg Karlsson gjorde målet på pass av Marcus Baggesen, redan i 18:e minuten. I 68:e minuten slog Ari Sigurpalsson till, på pass av Simon Hedlund och kvitterade för Elfsborg.

Arnor Traustason gjorde det matchavgörande målet på straff med knappa kvarten kvar.

Det här var Norrköpings tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Elfsborgs tredje uddamålsförlust.

Elfsborgs nya tabellposition är fjärde plats, medan Norrköping är på elfte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann IF Elfsborg med 2–0.

Norrköping tar sig an Öster i nästa match borta måndag 25 augusti 19.00. Elfsborg möter Halmstad hemma söndag 24 augusti 16.30.

Norrköping–Elfsborg 2–1 (1–0)

Allsvenskan, Platinumcars Arena

Mål: 1–0 (18) David Moberg Karlsson (Marcus Baggesen), 1–1 (68) Ari Sigurpalsson (Simon Hedlund), 2–1 (78) Arnor Traustason.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norrköping: 2-1-2

Elfsborg: 2-1-2

Nästa match:

Norrköping: Östers IF, borta, 25 augusti

Elfsborg: Halmstads BK, hemma, 24 augusti