Mohammed Salisu matchhjälte för Monaco mot Toulouse

Monaco vann med 1–0 mot Toulouse

Mohammed Salisu avgjorde för Monaco

Monacos femte seger

Monaco vann med 1–0 (1–0) hemma mot Toulouse i Ligue 1 herr. Mohammed Salisu gjorde matchens enda mål i första halvleken.

Nantes nästa för Monaco

Monaco har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 10–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Toulouse har två vinster, en oavgjord och två förluster och 8–5 i målskillnad. Det här var Monacos tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Toulouses tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Monaco ligger på fjärde plats i tabellen och Toulouse är på åttonde plats.

Den 26 april möts lagen återigen, då på Stadium de Toulouse.

Nästa motstånd för Monaco är Nantes. Toulouse tar sig an Rennes hemma. Båda matcherna spelas onsdag 29 oktober 21.05.

Monaco–Toulouse 1–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade Louis II

Mål: 1–0 (3) Mohammed Salisu.

Varningar, Monaco: Aleksandr Golovin, Thilo Kehrer, Mamadou Coulibaly. Toulouse: Charlie Cresswell, Dayann Methalie, Abu Francis, Emersonn Da Silva.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Monaco: 2-2-1

Toulouse: 2-1-2

Nästa match:

Monaco: Nantes, borta, 29 oktober

Toulouse: Stade Rennais FC, hemma, 29 oktober