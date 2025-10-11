Moira Kelleys mål räckte inte när Linköping föll

Malmö FF vann med 2–1 mot Linköping

Sara Kanutte Fornes gjorde två mål för Malmö FF

Andra raka segern för Malmö FF

Linköping blev besegrade av Malmö FF på bortaplan i Damallsvenskan, där matchen på lördagen slutade 2–1 (2–0).

Djurgården nästa för Malmö FF

Sara Kanutte Fornes slog till på pass av Nathalie Hoff Persson redan i tolfte minuten och gav Malmö FF ledningen.

I 20:e minuten ökade också ledningen till Malmö FF 2–0 återigen genom Sara Kanutte Fornes framspelad av Katariina Kosola. I 54:e minuten nätade Moira Kelley och reducerade åt Linköping. Men mer än så orkade Linköping inte med.

Malmö FF har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 9–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Linköping har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 9–11 i målskillnad. Förlusten var Linköpings sjätte uddamålsförlust.

Nästa motstånd för Linköping är AIK. Lagen möts fredag 17 oktober 19.00 på Bilbörsen Arena.

Malmö FF–Linköping 2–1 (2–0)

Damallsvenskan, Eleda Stadion

Mål: 1–0 (12) Sara Kanutte Fornes (Nathalie Hoff Persson), 2–0 (20) Sara Kanutte Fornes (Katariina Kosola), 2–1 (54) Moira Kelley.

Varningar, Linköping: Polly Doran.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Malmö FF: 3-1-1

Linköping: 1-1-3

Nästa match:

Linköping: AIK, hemma, 17 oktober