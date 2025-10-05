Moise Kean målskytt – men Fiorentina föll
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Roma vann med 2–1 mot Fiorentina
- Romas femte seger på de senaste sex matcherna
- Bryan Cristante matchvinnare för Roma
Fiorentina förlorade på hemmaplan i Serie A mot Roma, med 1–2 (1–2).
Fiorentina–Roma – mål för mål
Moise Kean slog till redan i 14:e minuten och gav Fiorentina ledningen.
Roma kvitterade till 1–1 i 22:a minuten när Matias Soule slog till framspelad av Artem Dovbyk.
Roma tog ledningen efter en halvtimme genom Bryan Cristante på pass av Matias Soule. Cristante fullbordade därmed Romas vändning. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Roma med 2–1.
Fiorentina har två oavgjorda och tre förluster och 3–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Roma har fyra vinster och en förlust och 6–2 i målskillnad. Det här var Fiorentinas andra uddamålsförlust den här säsongen.
Roma ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Fiorentina är på 17:e plats.
Den 3 maj spelar lagen mot varandra på nytt.
Nästa motstånd för Fiorentina är Milan. Lagen möts söndag 19 oktober 20.45.
Fiorentina–Roma 1–2 (1–2)
Serie A
Mål: 1–0 (14) Moise Kean, 1–1 (22) Matias Soule (Artem Dovbyk), 1–2 (30) Bryan Cristante (Matias Soule).
Varningar, Fiorentina: Albert Gudmundsson, Pablo Mari. Roma: Bryan Cristante, Wesley, Kostas Tsimikas.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Fiorentina: 0-2-3
Roma: 4-0-1
Nästa match:
Fiorentina: Milan, borta, 19 oktober
Den här artikeln handlar om: