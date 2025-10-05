Moise Kean målskytt – men Fiorentina föll

Roma vann med 2–1 mot Fiorentina

Romas femte seger på de senaste sex matcherna

Bryan Cristante matchvinnare för Roma

Fiorentina förlorade på hemmaplan i Serie A mot Roma, med 1–2 (1–2).

Fiorentina–Roma – mål för mål

Moise Kean slog till redan i 14:e minuten och gav Fiorentina ledningen.

Roma kvitterade till 1–1 i 22:a minuten när Matias Soule slog till framspelad av Artem Dovbyk.

Roma tog ledningen efter en halvtimme genom Bryan Cristante på pass av Matias Soule. Cristante fullbordade därmed Romas vändning. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Roma med 2–1.

Fiorentina har två oavgjorda och tre förluster och 3–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Roma har fyra vinster och en förlust och 6–2 i målskillnad. Det här var Fiorentinas andra uddamålsförlust den här säsongen.

Roma ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Fiorentina är på 17:e plats.

Den 3 maj spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Fiorentina är Milan. Lagen möts söndag 19 oktober 20.45.

Fiorentina–Roma 1–2 (1–2)

Serie A

Mål: 1–0 (14) Moise Kean, 1–1 (22) Matias Soule (Artem Dovbyk), 1–2 (30) Bryan Cristante (Matias Soule).

Varningar, Fiorentina: Albert Gudmundsson, Pablo Mari. Roma: Bryan Cristante, Wesley, Kostas Tsimikas.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fiorentina: 0-2-3

Roma: 4-0-1

Nästa match:

Fiorentina: Milan, borta, 19 oktober