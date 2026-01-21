Prenumerera

Logga in

Chelsea klart för kval efter seger mot Pafos

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

  • Seger för Chelsea med 1–0 mot Pafos

  • Moises Caicedo matchvinnare för Chelsea

  • Andra raka förlusten för Pafos

Efter seger, 1–0 (0–0), på hemmaplan mot Pafos står det klart att Chelsea efter en bra säsong i Champions League är klart för kval.

Moises Caicedo stod för Chelseas avgörande mål efter 78 minuter.

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för Chelsea, som nu har fyra raka segrar.

Napoli nästa för Chelsea

Chelsea har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 12–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Pafos har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–5 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Chelsea ligger på åttonde plats medan Pafos är på 30:e plats. Noteras kan att Chelsea sedan den 20 januari har avancerat sex placeringar i tabellen.

I nästa match möter Chelsea Napoli borta och Pafos möter Slavia Prag hemma. Båda matcherna spelas onsdag 28 januari 21.00.

Chelsea–Pafos 1–0 (0–0)

Champions League, Stamford Bridge

Mål: 1–0 (78) Moises Caicedo.

Varningar, Chelsea: Enzo Fernandez, Jamie Gittens. Pafos: Ivan Sunjic, Mislav Orsic, Ken Sema.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Chelsea: 3-1-1

Pafos: 1-2-2

Nästa match:

Chelsea: Napoli, borta, 28 januari 21.00

Pafos: SK Slavia Prag, hemma, 28 januari 21.00

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt