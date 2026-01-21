Chelsea klart för kval efter seger mot Pafos
- Seger för Chelsea med 1–0 mot Pafos
- Moises Caicedo matchvinnare för Chelsea
- Andra raka förlusten för Pafos
Efter seger, 1–0 (0–0), på hemmaplan mot Pafos står det klart att Chelsea efter en bra säsong i Champions League är klart för kval.
Moises Caicedo stod för Chelseas avgörande mål efter 78 minuter.
Formen på hemmaplan håller därmed i sig för Chelsea, som nu har fyra raka segrar.
Napoli nästa för Chelsea
Chelsea har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 12–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Pafos har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–5 i målskillnad.
För tabellens utseende betyder det här att Chelsea ligger på åttonde plats medan Pafos är på 30:e plats. Noteras kan att Chelsea sedan den 20 januari har avancerat sex placeringar i tabellen.
I nästa match möter Chelsea Napoli borta och Pafos möter Slavia Prag hemma. Båda matcherna spelas onsdag 28 januari 21.00.
Chelsea–Pafos 1–0 (0–0)
Champions League, Stamford Bridge
Mål: 1–0 (78) Moises Caicedo.
Varningar, Chelsea: Enzo Fernandez, Jamie Gittens. Pafos: Ivan Sunjic, Mislav Orsic, Ken Sema.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Chelsea: 3-1-1
Pafos: 1-2-2
Nästa match:
Chelsea: Napoli, borta, 28 januari 21.00
Pafos: SK Slavia Prag, hemma, 28 januari 21.00
