Chelsea klart för kval efter seger mot Pafos

Seger för Chelsea med 1–0 mot Pafos

Moises Caicedo matchvinnare för Chelsea

Andra raka förlusten för Pafos

Efter seger, 1–0 (0–0), på hemmaplan mot Pafos står det klart att Chelsea efter en bra säsong i Champions League är klart för kval.

Moises Caicedo stod för Chelseas avgörande mål efter 78 minuter.

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för Chelsea, som nu har fyra raka segrar.

Napoli nästa för Chelsea

Chelsea har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 12–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Pafos har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–5 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Chelsea ligger på åttonde plats medan Pafos är på 30:e plats. Noteras kan att Chelsea sedan den 20 januari har avancerat sex placeringar i tabellen.

I nästa match möter Chelsea Napoli borta och Pafos möter Slavia Prag hemma. Båda matcherna spelas onsdag 28 januari 21.00.

Chelsea–Pafos 1–0 (0–0)

Champions League, Stamford Bridge

Mål: 1–0 (78) Moises Caicedo.

Varningar, Chelsea: Enzo Fernandez, Jamie Gittens. Pafos: Ivan Sunjic, Mislav Orsic, Ken Sema.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Chelsea: 3-1-1

Pafos: 1-2-2

Nästa match:

Chelsea: Napoli, borta, 28 januari 21.00

Pafos: SK Slavia Prag, hemma, 28 januari 21.00