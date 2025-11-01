Monaco föll mot Paris FC på hemmaplan

Seger för Paris FC med 1–0 mot Monaco

Moses Simon matchvinnare för Paris FC

Fjärde segern för Paris FC

Monaco räckte inte till mot Paris FC på hemmaplan i Ligue 1 herr. Matchen på lördagen slutade 1–0 (0–0) till Paris FC.

Moses Simon stod för Paris FC:s avgörande mål efter 53 minuter.

Rennes nästa för Paris FC

Monaco har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 9–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Paris FC har två vinster, en oavgjord och två förluster och 8–7 i målskillnad. Det här var Monacos andra uddamålsförlust den här säsongen.

Monaco ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Paris FC ligger på tionde plats. Så sent som den 24 oktober låg Monaco på sjunde plats i tabellen.

Lagen möts på nytt på Stade Sebastien Charlety den 12 april.

Nästa motstånd för Monaco är Lens. Lagen möts lördag 8 november 21.05 på Stade Louis II.

Monaco–Paris FC 0–1 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade Louis II

Mål: 0–1 (53) Moses Simon.

Varningar, Monaco: Takumi Minamino, Mamadou Coulibaly. Paris FC: Adama Camara, Otavio.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Monaco: 2-2-1

Paris FC: 2-1-2

Nästa match:

Monaco: Lens, hemma, 8 november