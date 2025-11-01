Monaco föll mot Paris FC på hemmaplan
Monaco räckte inte till mot Paris FC på hemmaplan i Ligue 1 herr. Matchen på lördagen slutade 1–0 (0–0) till Paris FC.
Moses Simon stod för Paris FC:s avgörande mål efter 53 minuter.
Rennes nästa för Paris FC
Monaco har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 9–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Paris FC har två vinster, en oavgjord och två förluster och 8–7 i målskillnad. Det här var Monacos andra uddamålsförlust den här säsongen.
Monaco ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Paris FC ligger på tionde plats. Så sent som den 24 oktober låg Monaco på sjunde plats i tabellen.
Lagen möts på nytt på Stade Sebastien Charlety den 12 april.
Nästa motstånd för Monaco är Lens. Lagen möts lördag 8 november 21.05 på Stade Louis II.
Monaco–Paris FC 0–1 (0–0)
Ligue 1 herr, Stade Louis II
Mål: 0–1 (53) Moses Simon.
Varningar, Monaco: Takumi Minamino, Mamadou Coulibaly. Paris FC: Adama Camara, Otavio.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Monaco: 2-2-1
Paris FC: 2-1-2
Nästa match:
Monaco: Lens, hemma, 8 november
