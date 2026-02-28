Monaco vann mot Angers på Stade Louis II, Monaco

Monaco segrade – 2–0 mot Angers

Monacos fjärde seger på de senaste fem matcherna

Folarin Balogun avgjorde för Monaco

Efter en mållös första halvlek avgjorde Monaco matchen mot Angers i andra halvlek. Till slut vann Monaco lördagens hemmamatch i Ligue 1 herr med 2–0.

Det här var Monacos sjätte nolla den här säsongen.

Segern var Monacos fjärde på de senaste fem matcherna.

PSG nästa för Monaco

Efter en mållös första halvlek gjorde Folarin Balogun 1–0 till Monaco i den 57:e minuten. Simon Adingra slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Monaco. 2–0-målet blev matchens sista.

Monaco tar sig an PSG i nästa match borta fredag 6 mars 20.45. Angers möter Nantes borta lördag 7 mars 17.00.

Monaco–Angers 2–0 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade Louis II, Monaco

Mål: 1–0 (57) Folarin Balogun, 2–0 (62) Simon Adingra.

Varningar, Angers: Yassin Belkhdim, Harouna Djibirin, Oumar Pona.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Monaco: 4-1-0

Angers: 2-0-3

Nästa match:

Monaco: Paris Saint-Germain, borta, 6 mars 20.45

Angers: Nantes, borta, 7 mars 17.00