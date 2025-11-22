Mönchengladbach fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar

Mönchengladbach vann med 3–0 mot Heidenheim

Kevin Diks matchvinnare för Mönchengladbach

Tredje raka segern för Mönchengladbach

Efter en tuff period har Mönchengladbach nu fått igång spelet. På lördagen mötte laget Heidenheim på Voith-Arena i Bundesliga och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget tre raka segrar. Segerresultatet mot Mönchengladbach blev 3–0 (1–0).

Mönchengladbach höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Heidenheim–Mönchengladbach – mål för mål

Mönchengladbach tog ledningen på tilläggstid i första halvlek genom Kevin Diks på straff.

I 55:e minuten slog Haris Tabakovic till och gjorde 0–2.

Mönchengladbach gjorde också 0–3 genom Shuto Machino i 76:e minuten.

I tabellen innebär det här att Mönchengladbach nu ligger på elfte plats i tabellen. Heidenheim är på 18:e och sista plats. Ett fint lyft för Mönchengladbach som låg på 18:e plats så sent som den 31 oktober.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 4 april på Borussia-Park.

Lördag 29 november 15.30 spelar Heidenheim borta mot Union Berlin. Mönchengladbach möter Red Bull Leipzig hemma på Borussia-Park fredag 28 november 20.30.

Heidenheim–Mönchengladbach 0–3 (0–1)

Bundesliga, Voith-Arena

Mål: 0–1 (45) Kevin Diks, 0–2 (55) Haris Tabakovic, 0–3 (76) Shuto Machino.

Varningar, Heidenheim: Patrick Mainka, Omar Haktab Traore.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Heidenheim: 0-2-3

Mönchengladbach: 3-0-2

Nästa match:

Heidenheim: Union Berlin, borta, 29 november

Mönchengladbach: RB Leipzig, hemma, 28 november