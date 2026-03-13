Mönchengladbach tog hemmaseger mot St Pauli

Mönchengladbach tog greppet om hemmamatchen mot St Pauli redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och fredagens match i Bundesliga slutade 2–0.

Det här var tionde gången den här säsongen som Mönchengladbachs målvakter höll nollan.

Mönchengladbach–St Pauli – mål för mål

Kevin Stoeger gjorde 1–0 till Mönchengladbach i 37:e minuten.

Franck Honorat fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela framspelad av Joseph Scally och ökade ledningen för Mönchengladbach. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Mönchengladbach stannar därmed på tolfte plats och St Pauli på 16:e plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Mönchengladbach–St Pauli 2–0 (1–0)

Bundesliga, Borussia-Park

Mål: 1–0 (37) Kevin Stoeger, 2–0 (62) Franck Honorat (Joseph Scally).

Varningar, Mönchengladbach: Haris Tabakovic. St Pauli: Eric Smith, Hauke Wahl.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mönchengladbach: 2-0-3

St Pauli: 2-1-2

Nästa match:

Mönchengladbach: FC Köln, borta, 21 mars 15.30

St Pauli: SC Freiburg, hemma, 22 mars 17.30