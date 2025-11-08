Mönchengladbach vann mot Köln på Borussia-Park

Mönchengladbach segrade – 3–1 mot Köln

Kevin Diks avgjorde för Mönchengladbach

Andra raka segern för Mönchengladbach

I första halvlek tog Mönchengladbach greppet om hemmamatchen mot Köln på lördagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Bundesliga slutade 3–1.

Heidenheim nästa för Mönchengladbach

Philipp Sander gjorde 1–0 till Mönchengladbach på tilläggstid i första halvlek. Kevin Diks fick utdelning på straff med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Mönchengladbach.

I 64:e minuten slog Haris Tabakovic till och gjorde 3–0.

Reduceringen till 3–1 kom på övertid när Luca Waldschmidt slog till och gjorde mål på straff för Köln. Mer än så blev det dock inte för Köln.

För tabellens utseende betyder det här att Mönchengladbach ligger på tolfte plats medan Köln har niondeplatsen. Noteras kan att Mönchengladbach sedan den 31 oktober har avancerat sex placeringar i tabellen.

Lagen möts igen 21 mars på RheinEnergieStadion.

Nästa motstånd för Mönchengladbach är Heidenheim. Lagen möts lördag 22 november 15.30 på Voith-Arena.

Mönchengladbach–Köln 3–1 (1–0)

Bundesliga, Borussia-Park

Mål: 1–0 (45) Philipp Sander, 2–0 (61) Kevin Diks, 3–0 (64) Haris Tabakovic, 3–1 (90) Luca Waldschmidt.

Varningar, Mönchengladbach: Rocco Reitz, Kevin Diks. Köln: Denis Huseinbasic, Ragnar Ache, Sebastian Sebulonsen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mönchengladbach: 2-1-2

Köln: 2-1-2

Nästa match:

Mönchengladbach: FC Heidenheim, borta, 22 november