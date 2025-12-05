Mönchengladbach vann mot Mainz efter stark andra halvlek

Mönchengladbach vann med 1–0 mot Mainz

Mönchengladbachs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Självmål avgjorde för Mönchengladbach

Första halvlek slutade mållös. Men efter pausen dominerade Mönchengladbach matchen i Bundesliga mot Mainz och vann med 1–0.

Ett oturligt självmål av Mainz blev matchavgörande.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Mönchengladbach höll nollan.

Mönchengladbach har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Mainz–Mönchengladbach – mål för mål

Mainz har två oavgjorda och tre förluster och 2–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mönchengladbach har fyra vinster och en oavgjord och 11–1 i målskillnad. Det här var Mainz sjätte uddamålsförlust den här säsongen.

Det här betyder att Mönchengladbach ligger på nionde plats i tabellen och Mainz är på 18:e och sista plats. Ett fint lyft i tabellen för Mönchengladbach som så sent som den 7 november låg på 16:e plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 18 april på Borussia-Park.

Mainz tar sig an Bayern München i nästa match borta söndag 14 december 17.30. Mönchengladbach möter Wolfsburg hemma lördag 13 december 15.30.

Mainz–Mönchengladbach 0–1 (0–0)

Bundesliga, Opel Arena

Mål: 0–1 (58) Självmål.

Varningar, Mainz: Andreas Hanche Olsen, Nikolas Veratschnig. Mönchengladbach: Joe Scally.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mainz: 0-2-3

Mönchengladbach: 4-1-0

Nästa match:

Mainz: Bayern München, borta, 14 december

Mönchengladbach: VfL Wolfsburg, hemma, 13 december