Moreirense vinnare igen – efter fem matcher utan seger

Moreirense vann med 2–0 mot AVS

Diogo Travassos matchvinnare för Moreirense

Andra förlusten i rad för AVS

Det blev sex matcher. Men nu har Moreirense till slut vunnit i Primeira Liga herr. Laget vann på bortaplan mot AVS, med 2–0 (1–0).

Det här var Moreirenses femte nolla den här säsongen.

AVS–Moreirense – mål för mål

Diogo Travassos slog till redan i tolfte minuten och gav gästande Moreirense en tidig ledning.

Direkt efter pausen ökade Guilherme Schettine Moreirenses ledning. Det blev också matchens sista mål.

AVS har en oavgjord och fyra förluster och 3–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Moreirense har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 7–9 i målskillnad.

Det här betyder att Moreirense ligger på sjunde plats i tabellen och AVS är på 18:e och sista plats.

Lagen möts igen 17 maj på Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas.

Lördag 17 januari 19.00 spelar AVS hemma mot Arouca. Moreirense möter Tondela hemma på Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas söndag 11 januari 20.00.

AVS–Moreirense 0–2 (0–1)

Primeira Liga herr, Estadio do CD Aves

Mål: 0–1 (12) Diogo Travassos, 0–2 (50) Guilherme Schettine.

Varningar, AVS: Nene, Cristian Devenish, Gustavo Assuncao, Aderllan Santos, Tomane. Moreirense: Dinis Pinto, Caio Secco, Landerson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AVS: 0-1-4

Moreirense: 1-3-1

Nästa match:

AVS: Arouca, hemma, 17 januari 19.00

Moreirense: Tondela, hemma, 11 januari 20.00