Morlanes och Muriqi matchvinnare hemma mot Real Madrid

Mallorca segrade – 2–1 mot Real Madrid

Vedat Muriqi matchvinnare för Mallorca

Mallorcas åttonde seger

En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för Mallorca som vann matchen hemma mot Real Madrid i La Liga på lördagen. 2–1 (1–0) slutade matchen. Vedat Muriqi stod för Mallorcas avgörande mål på stopptid.

Mallorca–Real Madrid – mål för mål

Manu Morlanes gav Mallorca ledningen strax före halvtidsvilan.

Kvitteringen kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela när Eder Militao slog till och gjorde mål för Real Madrid efter förarbete av Trent Alexander-Arnold. Det matchavgörande målet för Mallorca kom direkt därefter när Vedat Muriqi på övertid gjorde 2–1.

Mallorca ligger på 15:e plats i tabellen efter matchen medan Real Madrid är på andra plats.

Lagens första möte för säsongen vann Real Madrid med 2–1.

Nästa motstånd för Mallorca är Rayo Vallecano. Lagen möts söndag 12 april 16.15 på Estadi Mallorca Son Moix. Real Madrid tar sig an Girona hemma fredag 10 april 21.00.

Mallorca–Real Madrid 2–1 (1–0)

La Liga, Estadi Mallorca Son Moix

Mål: 1–0 (41) Manu Morlanes, 1–1 (88) Eder Militao (Trent Alexander-Arnold), 2–1 (90) Vedat Muriqi.

Varningar, Mallorca: Pablo Maffeo, Martin Valjent, Leo Roman. Real Madrid: Dean Huijsen, Franco Mastantuono.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mallorca: 2-1-2

Real Madrid: 3-0-2

Nästa match:

Mallorca: Rayo Vallecano, hemma, 12 april 16.15

Real Madrid: Girona, hemma, 10 april 21.00