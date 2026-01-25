Mostafa Mohamed målskytt när Nantes förlorade

Niza vann med 4–1 mot Nantes

Mohamed-Ali Cho tvåmålsskytt för Niza

Andra raka förlusten för Nantes

Nantes blev besegrade av Niza på hemmaplan i Ligue 1 herr, där matchen på söndagen slutade 1–4 (1–3).

Mohamed-Ali Cho slog till framspelad av Jonathan Clauss redan i 16:e minuten och gav Niza ledningen. Niza ökade ledningen till 0–2 efter en knapp halvtimme återigen genom Mohamed-Ali Cho. Niza gjorde också 0–3 i slutet av första halvleken genom Sofiane Diop. Nantes reducerade till 1–3 på stopptid i första halvleken genom Mostafa Mohamed assisterad av Chidozie Awaziem.

1–4-målet kom på stopptid när Tom Louchet slog till och gjorde mål efter förarbete från Tanguy Ndombele.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Nice vunnit.

Nästa motstånd för Nantes är Lorient. Lagen möts lördag 31 januari 19.00 på Stade du Moustoir.

Nantes–Niza 1–4 (1–3)

Ligue 1 herr, Stade de la Beaujoire

Mål: 0–1 (16) Mohamed-Ali Cho (Jonathan Clauss), 0–2 (29) Mohamed-Ali Cho, 0–3 (40) Sofiane Diop, 1–3 (45) Mostafa Mohamed (Chidozie Awaziem), 1–4 (90) Tom Louchet (Tanguy Ndombele).

Varningar, Nantes: Matthis Abline, Johann Lepenant. Niza: Morgan Sanson, Ali Abdi, Charles Vanhoutte.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nantes: 1-0-4

Niza: 1-1-3

Nästa match:

Nantes: Lorient, borta, 31 januari 19.00