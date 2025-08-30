Nacional avgjorde före paus mot Casa Pia

Nacional-seger med 2–0 mot Casa Pia

Paulinho Boia matchvinnare för Nacional

Andra förlusten i rad för Casa Pia

Nacional tog ledningen före paus i matchen mot Casa Pia på lördagen, och Casa Pia lyckades inte resa sig. Matchen i Primeira Liga herr slutade 2–0 (2–0) till bortalaget.

Casa Pia–Nacional – mål för mål

Matchen var mållös till Nacional tog ledningen i 33:e minuten, genom Paulinho Boia.

Laget gjorde också 0–2 strax före halvtidsvilan, genom Jesus Ramirez. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Nacional med 2–0.

När lagen senast möttes blev det seger för Nacional med 3–1.

Lagen möts på nytt den 8 februari.

Nästa motstånd för Casa Pia är Arouca. Nacional tar sig an Porto borta. Båda matcherna spelas lördag 13 september 20.00.

Casa Pia–Nacional 0–2 (0–2)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (33) Paulinho Boia, 0–2 (42) Jesus Ramirez.

Varningar, Casa Pia: Renato Nhaga, Andre Geraldes. Nacional: Ulisses, Lucas Franca, Liziero.

Nästa match:

Casa Pia: Arouca, borta, 13 september

Nacional: FC Porto, borta, 13 september