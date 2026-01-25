Nacional segrade mot Rio Ave på hemmaplan

Nacional vann med 4–0 mot Rio Ave

Gabriel Veron matchvinnare för Nacional

Andra raka nederlaget för Rio Ave

Nacional vann söndagens match hemma mot Rio Ave i Primeira Liga herr. I halvtid ledde laget med 1–0, en ledning som utökades i andra halvlek. Slutresultatet blev 4–0.

Nacional–Rio Ave – mål för mål

Nacional tog ledningen i 34:e minuten genom Gabriel Veron.

Direkt efter pausen ökade Jesus Ramirez Nacionals ledning med assist av Alan Nunez. I den 72:a minuten ökade Leonardo Santos ledningen ytterligare. Nacional gjorde också 4–0 genom Witi i 90:e minuten.

Nacional har en seger, två oavgjorda och två förluster och 11–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rio Ave har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–13 i målskillnad.

I nästa match möter Nacional Sporting Lissabon borta på söndag 1 februari 19.00. Rio Ave möter Arouca lördag 31 januari 19.00 hemma.

Nacional–Rio Ave 4–0 (1–0)

Primeira Liga herr, Estadio da Madeira

Mål: 1–0 (34) Gabriel Veron, 2–0 (47) Jesus Ramirez (Alan Nunez), 3–0 (72) Leonardo Santos, 4–0 (90) Witi.

Varningar, Nacional: Ze Vitor, Jose Gomes, Leonardo Santos.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nacional: 1-2-2

Rio Ave: 1-1-3

Nästa match:

Nacional: Sporting Lissabon, borta, 1 februari 19.00

Rio Ave: Arouca, hemma, 31 januari 19.00