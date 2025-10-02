Nadiem Amiri matchhjälte för Mainz borta mot Omonia Nicosia
- Mainz vann med 1–0 mot Omonia Nicosia
- Nadiem Amiri matchvinnare för Mainz
- Mainz starka defensiv briljerade
Nadiem Amiri gjorde matchens enda mål i andra halvleken när Mainz vann i Conference League herr med 1–0 (0–0) mot Omonia Nicosia på bortaplan.
Omonia Nicosia–Mainz – mål för mål
Torsdag 23 oktober möter Omonia Nicosia Drita borta 18.45 och Mainz möter Zrinjski Mostar hemma 21.00.
Omonia Nicosia–Mainz 0–1 (0–0)
Conference League herr
Mål: 0–1 (75) Nadiem Amiri.
Varningar, Omonia Nicosia: Saad Agouzoul. Mainz: Arnaud Nordin.
Nästa match:
Omonia Nicosia: KF Drita, borta, 23 oktober
Mainz: HSK Zrinjski Mostar, hemma, 23 oktober
