Nadiem Amiri matchhjälte för Mainz borta mot Omonia Nicosia

Mainz vann med 1–0 mot Omonia Nicosia

Nadiem Amiri matchvinnare för Mainz

Mainz starka defensiv briljerade

Nadiem Amiri gjorde matchens enda mål i andra halvleken när Mainz vann i Conference League herr med 1–0 (0–0) mot Omonia Nicosia på bortaplan.

Omonia Nicosia–Mainz – mål för mål

Torsdag 23 oktober möter Omonia Nicosia Drita borta 18.45 och Mainz möter Zrinjski Mostar hemma 21.00.

Omonia Nicosia–Mainz 0–1 (0–0)

Conference League herr

Mål: 0–1 (75) Nadiem Amiri.

Varningar, Omonia Nicosia: Saad Agouzoul. Mainz: Arnaud Nordin.

Nästa match:

Omonia Nicosia: KF Drita, borta, 23 oktober

Mainz: HSK Zrinjski Mostar, hemma, 23 oktober