Nais Djouahras mål räckte inte – när Arouca förlorade
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Porto vann med 3–1 mot Arouca
- Portos åttonde seger på de senaste tio matcherna
- William Gomes avgjorde för Porto
Arouca förlorade på bortaplan mot Porto i Primeira Liga herr på fredagen. 3–1 (1–0) slutade matchen.
Porto–Arouca – mål för mål
Porto startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara en minut slog Oskar Pietuszewski till.
I 70:e minuten nätade Nais Djouahra och kvitterade för Arouca. Ledningsmålet till 2–1 kom på stopptid när William Gomes slog till och gjorde mål på straff för Porto. 3–1-målet för Porto kom direkt därefter när Terem Moffi på övertid gjorde mål. 3–1-målet blev matchens sista.
Porto har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Arouca har tre vinster och två förluster och 12–8 i målskillnad.
Det här betyder att Porto är kvar i serieledning och Arouca stannar på elfte plats, i serien. Så sent som den 30 januari låg Arouca på 15:e plats i tabellen.
Säsongens första möte lagen emellan vann Porto med 4–0.
Nästa motstånd för Arouca är Famalicao. Lagen möts fredag 6 mars 21.15 på Municipal 22 de Junho.
Porto–Arouca 3–1 (1–0)
Primeira Liga herr, Estadio do Dragao
Mål: 1–0 (1) Oskar Pietuszewski, 1–1 (70) Nais Djouahra, 2–1 (90) William Gomes, 3–1 (90) Terem Moffi.
Varningar, Arouca: Boris Popovic, Diogo Monteiro.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Porto: 3-1-1
Arouca: 3-0-2
Nästa match:
Arouca: FC Famalicao, borta, 6 mars 21.15
Den här artikeln handlar om: