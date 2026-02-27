Nais Djouahras mål räckte inte – när Arouca förlorade

Porto vann med 3–1 mot Arouca

Portos åttonde seger på de senaste tio matcherna

William Gomes avgjorde för Porto

Arouca förlorade på bortaplan mot Porto i Primeira Liga herr på fredagen. 3–1 (1–0) slutade matchen.

Porto–Arouca – mål för mål

Porto startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara en minut slog Oskar Pietuszewski till.

I 70:e minuten nätade Nais Djouahra och kvitterade för Arouca. Ledningsmålet till 2–1 kom på stopptid när William Gomes slog till och gjorde mål på straff för Porto. 3–1-målet för Porto kom direkt därefter när Terem Moffi på övertid gjorde mål. 3–1-målet blev matchens sista.

Porto har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Arouca har tre vinster och två förluster och 12–8 i målskillnad.

Det här betyder att Porto är kvar i serieledning och Arouca stannar på elfte plats, i serien. Så sent som den 30 januari låg Arouca på 15:e plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Porto med 4–0.

Nästa motstånd för Arouca är Famalicao. Lagen möts fredag 6 mars 21.15 på Municipal 22 de Junho.

Porto–Arouca 3–1 (1–0)

Primeira Liga herr, Estadio do Dragao

Mål: 1–0 (1) Oskar Pietuszewski, 1–1 (70) Nais Djouahra, 2–1 (90) William Gomes, 3–1 (90) Terem Moffi.

Varningar, Arouca: Boris Popovic, Diogo Monteiro.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Porto: 3-1-1

Arouca: 3-0-2

Nästa match:

Arouca: FC Famalicao, borta, 6 mars 21.15