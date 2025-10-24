Nantes vann igen – efter fem matcher utan seger

Nantes vann med 2–1 mot Paris FC

Matthis Abline avgjorde för Nantes

Andra raka nederlaget för Paris FC

Det tog sex matcher. Men nu har Nantes till slut vunnit en match i Ligue 1 herr. Laget vann på bortaplan mot Paris FC, med 2–1 (2–1).

Monaco nästa för Nantes

El Arabi gjorde 1–0 till Nantes efter bara två minuter.

Paris FC kvitterade till 1–1 tidigt i matchen genom Samir Chergui på pass av Pierre Lees Melou.

Nantes tog ledningen på nytt i 38:e minuten när Matthis Abline hittade rätt. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Nantes med 2–1.

Paris FC har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 7–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nantes har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 6–7 i målskillnad. Det här var Nantes andra uddamålsseger.

Nantes nya tabellposition är 13:e plats medan Paris FC är på elfte plats.

Den 18 januari möts lagen återigen, då på Stade de la Beaujoire.

Nästa motstånd för Nantes är Monaco. Lagen möts onsdag 29 oktober 21.05 på Stade de la Beaujoire.

Paris FC–Nantes 1–2 (1–2)

Ligue 1 herr, Stade Jean Bouin

Mål: 0–1 (2) El Arabi, 1–1 (15) Samir Chergui (Pierre Lees Melou), 1–2 (38) Matthis Abline.

Varningar, Paris FC: Maxime Lopez, Thibault De Smet, Hamari Traore. Nantes: Junior Mwanga, Kwon Hyeok-kyu.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Paris FC: 1-1-3

Nantes: 1-3-1

Nästa match:

Nantes: AS Monaco, hemma, 29 oktober