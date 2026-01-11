Napoli bröt Inters fina vinstsvit

Oavgjort mellan Inter och Napoli

Scott McTominay kvitterade i 81:a minuten

Inter nu första, Napoli på tredje plats

Inter har spelat bra i Serie A. Inför matchen hemma mot Napoli hade laget tagit sex raka segrar. På söndagen tog det stopp och matchen på Giuseppe Meazza slutade 2–2 (1–1). Det var första poängtappet sedan den 23 november för Inter.

Inter–Napoli – mål för mål

Inter fick en bra start på matchen när Federico Dimarco nätade redan i nionde minuten. 1–1 kom i 26:e minuten när Scott McTominay hittade rätt.

I den 71:a minuten fick Napoli Antonio Conte utvisad och laget fick spela med en spelare mindre sista 19 minuterna. Det dröjde till den 73:e minuten innan Hakan Calhanoglu på straff gav Inter ledningen. Med nio minuter kvar att spela kvitterade Napoli genom Scott McTominay framspelad av Noa Lang. 2–2-målet blev matchens sista.

Napolis nya tabellposition är tredje plats medan Inter leder serien.

När lagen möttes senast vann Napoli med 3–1.

Inter tar sig an Lecce i nästa match hemma onsdag 14 januari 20.45. Napoli möter samma dag 18.30 Parma hemma.

Inter–Napoli 2–2 (1–1)

Serie A, Giuseppe Meazza

Mål: 1–0 (9) Federico Dimarco, 1–1 (26) Scott McTominay, 2–1 (73) Hakan Calhanoglu, 2–2 (81) Scott McTominay (Noa Lang).

Varningar,

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Inter: 4-1-0

Napoli: 2-2-1

Nästa match:

Inter: Lecce, hemma, 14 januari 20.45

Napoli: Parma, hemma, 14 januari 18.30